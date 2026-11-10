GEA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

GEA stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.79 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.740 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.46 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6.97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GEA einen Umsatz von 1.37 Milliarden EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch