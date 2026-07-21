GEA Aktie 360133 / DE0006602006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.07.2026 22:36:36
Gea erhöht Jahresprognose - Quartal erfolgreicher als gedacht
DÜSSELDORF (awp international) - Der Anlagenbauer Gea blickt nach einem überraschend erfolgreichen Quartal optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. 2026 werde das organische Umsatzwachstum bei sechs bis acht Prozent liegen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Bisher war Gea von fünf bis sieben Prozent ausgegangen. Die Ebitda-Marge (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) vor Restrukturierungsaufwand soll bei 17,0-17,4 statt wie bisher bei 16,6 bis 17,2 Prozent liegen.
Im zweiten Quartal war der Umsatz den Angaben zufolge um zehn Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 1,44 Milliarden Euro gestiegen. Die im Auftrag des Unternehmens befragten Analysten waren von 1,38 Milliarden Euro ausgegangen. Das Ebitda vor Restrukturierungsaufwand legte um 15,6 Prozent auf 250 Millionen Euro (Experten: 233) zu. Die entsprechende Marge stieg von 16,5 auf 17,4 (Experten: 16,9) Prozent./he
Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben
Der Pharmaauftragsfertiger hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit starken Semesterzahlen könnte Lonza den Rebound am morgigen Mittwoch untermauern..Weiterlesen!
Nachrichten zu GEA
Analysen zu GEA
|09.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|GEA Buy
|UBS AG
|06.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|GEA Buy
|UBS AG
|06.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|GEA Buy
|UBS AG
|03.07.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|GEA Buy
|UBS AG
|11.05.26
|GEA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ HSBC
✅ BNP Paribas
✅ Swiss Life
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNovartis-Zahlen stützen: SMI letztlich in Grün -- DAX zum Handelsende im Plus - über 25'000 Punkten -- US-Börsen schliessen fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich fester
Der heimische Markt notierte am Dienstag höher. Der deutsche Leitindex präsentierte sich fester. Auch an den US-Börsen ging es aufwärts. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.