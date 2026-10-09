GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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09.10.2026 11:52:47
GEA-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie
Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der GEA-Aktie durch RBC Capital Markets liegen vor.
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea vor Quartalszahlen von 74 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Bei Gea spreche ein volles Auftragsbuch für höhere Unternehmensziele.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die GEA-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Um 11:34 Uhr wies die GEA-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2.2 Prozent auf 68.85 EUR nach oben. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 10.38 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Von der GEA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23’420 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Anteilsschein 21.8 Prozent. Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte GEA am 09.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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