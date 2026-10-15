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Investment-Tipp 15.10.2026 13:07:44

GEA-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie

GEA-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie

Bernstein Research hat eine eingehende Prüfung der GEA-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

GEA
64.16 CHF -0.55%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gea auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Alasdair Leslie befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit den aktuellen Treibern der europäischen Investitionsgüterindustrie und der Frage, an welcher Stelle des Konjunkturzyklus sich der Sektor derzeit befindet. Der aktuelle Aufschwung dauere erst seit etwa sechs Quartalen an, was darauf hindeute, dass der Zyklus noch in einer relativ frühen Phase sei, schrieb er.

Aktienbewertung im Detail: Die GEA-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die GEA-Aktie musste um 12:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0.7 Prozent auf 68.60 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 0.58 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 56’899 GEA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 21.3 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 09.11.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: GEA
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