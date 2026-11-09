GEA-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragssituation sei durch die Bank stark, schrieb Sven Weier am Montag zu den Zahlen des Anlagenbauers für das abgelaufene Quartal.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der GEA-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die GEA-Aktie konnte um 11:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0.6 Prozent auf 69.75 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 6.09 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 68’944 GEA-Aktien. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 23.4 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2026 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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