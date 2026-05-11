GEA Aktie 360133 / DE0006602006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Zahlenwerk
|
11.05.2026 08:12:00
GEA-Aktie tiefer: Solide Quartalszahlen reichen Anlegern nicht
GEA hat zum Jahresstart Umsatz, Auftragseingang und Ergebnis gesteigert und die Jahresprognose bestätigt.
In den ersten drei Monaten 2026 erzielte der Konzern einen Auftragseingang von 1,454 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von 2,8 Prozent entsprach. Organisch, also ohne Portfolio- und Währungsumrechnungseffekte, lag das Wachstum bei 6,4 Prozent. Gestützt wurde der Auftragseingang erneut vom Basisgeschäft mit Aufträgen unter 1 Millionen Euro sowie von Auftragseingängen zwischen 1 und 5 Millionen Euro. Die Anzahl der Grossaufträge (Aufträge über 15 Millionen Euro) mit einem Volumen von insgesamt 73,2 (Vorjahr: 82,6) Millionen Euro belief sich wie im Vorjahresquartal auf drei. Der Umsatz betrug im ersten Quartal 1,273 Milliarden Euro und wuchs entsprechend um 1,2 Prozent. Analysten hatten mit einem Umsatz von 1,271 Milliarden Euro gerechnet. Auf Ebene der Kundenindustrien zeigten laut Gea insbesondere Dairy Farming, Dairy Processing und Pharma einen deutlichen Anstieg, während wesentliche Rückgänge bei Beverage und Chemical verzeichnet wurde.
Das EBITDA vor Restrukturierungaufwand wuchs im Berichtszeitraum um 3,9 Prozent auf 205,9 Millionen Euro, Analysten hatten hier mit 205 Millionen Euro gerechnet. Die EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand erhöhte sich von 15,8 Prozent auf 16,2 Prozent. Das Konzernergebnis wurde in den ersten drei Monaten bei leicht geringerer Steuerquote um 5,7 Prozent auf 99,7 Millionen Euro gesteigert.
Für das laufende Jahr rechnet Gea unverändert mit einem organischen Umsatzwachstum zwischen 5,0 bis 7,0 Prozent und eine EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand von 16,6 bis 17,2 Prozent.Via Tradegate zeigt sich die Aktie vorbörslich mit einem Minus von 0,59 Prozent auf 58,95 Euro.
DJG/cbr/kla
DOW JONES
Weitere Links:
Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis
Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.Weiterlesen!
Nachrichten zu GEA
|
08:00
|Gea steigert Umsatz und Ergebnis zum Jahresauftakt - Prognose bestätigt (AWP)
|
07:30
|EQS-News: Starkes erstes Quartal für GEA: Beschleunigtes Wachstum bei erneut gesteigerter Profitabilität (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Strong first quarter for GEA: Accelerated growth and further profitability gains (EQS Group)
|
10.05.26
|Ausblick: GEA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.05.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
08.05.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
04.05.26
|DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GEA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.04.26
|April 2026: Analysten sehen Potenzial bei GEA-Aktie (finanzen.net)
Analysen zu GEA
|16.04.26
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.04.26
|GEA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.04.26
|GEA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|GEA Hold
|Warburg Research
Dienstag 18 Uhr live: Abgesicherte Einkommens-Strategien - Dein Schutzschild im volatilen Markt 2026
Schluss mit Hoffen! Erfahre im Webinar, wie Einkommens-Strategien mit Optionen und technischer Analyse funktionieren, inkusive LIVE-Handel! So nutzt du statistische Erkenntnisse für solides Trading.Schnell noch Plätze sichern!
Finanzielle Bildung vorantreiben
Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX in Rot erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Leitindex dürften sich mit negativen Vorzeichen präsentieren. Die Börsen in Fernost bewegen sich zum Wochenauftakt mit unterschiedlichen Vorzeichen.