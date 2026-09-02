GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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02.09.2026 11:12:36
GEA-Aktie rutscht ab: Kuwaitischer Staatsfonds will offenbar Anteil verringern
Kuwait will seine Beteiligung Kreise zufolge an dem Anlagenbauer GEA reduzieren.
Der Angebotspreis bedeutet einen Abschlag von rund zwei bis drei Prozent gegenüber dem Schlusskurs am Dienstag von 66,85 Euro. Laut Angaben von GEA lag die Beteiligung des kuwaitischen Staatsfonds zuletzt bei 10,5 Prozent, die restlichen Aktien befinden sich im Streubesitz.
Der kuwaitische Staatsfonds gilt als einer der wichtigsten und langjährigsten Grossaktionäre des Dax-Konzerns. Die GEA-Aktie rutscht am Mittwoch via XETRA um zuletzt 2,77 Prozent auf 65,00 Euro ab.
/err/tav/stk
DÜSSELDORF (awp international)
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