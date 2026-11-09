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09.11.2026 11:20:00
GEA-Aktie kaum verändert: Starkes Auftragswachstum trifft auf schwächeres Nettoergebnis - Aktie fällt
GEA liefert im dritten Quartal ein gemischtes Zahlenbild: Während Umsatz und Auftragseingang zulegen, bleibt eine wichtige Ergebniskennzahl hinter den Erwartungen zurück.
GEA steigert Umsatz und Auftragseingang
Im dritten Quartal kletterten die Erlöse um 7 Prozent auf 1,461 Milliarden Euro. Auch beim Auftragseingang verbuchte GEA einen Zuwachs, er stieg auf 1,651 Milliarden Euro von 1,37 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Erwartung der Marktbeobachter, die im Mittel 1,5 Milliarden Euro prognostiziert hatten, wurde damit übertroffen.
Operative Marge verbessert sich – Gewinn bleibt hinter Erwartungen
Auf der Ertragsseite baute GEA die Rendite aus. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA vor Restrukturierungsaufwand) legte auf 261 von 232 Millionen Euro zu. Analysten hatten im Vorfeld durchschnittlich 264 Millionen Euro veranschlagt. Die entsprechende EBITDA-Marge belief sich auf 17,9 Prozent, verglichen mit 17,0 Prozent im Vorjahreszeitraum und einer Konsensprognose von 17,8 Prozent.
Unter dem Strich fiel das Ergebnis nach Steuern und Dritten mit 128,5 (Vorjahr: 121) Millionen Euro etwas schwächer aus als am Markt erwartet. Analysten hatten im Schnitt mit 141 Millionen Euro kalkuliert. "Wir haben auch in diesem Quartal unser Wachstum weiter beschleunigt und gezeigt, dass die Massnahmen unseres Strategieprogramms 'Mission 30' voll greifen. Ein Plus von 20 Prozent beim Auftragseingang ist ein starkes Signal", sagte Konzern-CEO Stefan Klebert.
GEA bestätigt Jahresprognose
Den Ausblick bestätigte GEA. Erwartet wird weiterhin ein organisches Umsatzwachstum von 6,0 bis 8,0 Prozent, eine EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand von 17,0 bis 17,4 Prozent sowie einen ROCE von 36,0 bis 40,0 Prozent.Die Aktie der GEA Group zeigt sich auf XETRA zeitweise bei 69,35 Euro unverändert.
DOW JONES
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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