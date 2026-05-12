GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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12.05.2026 13:28:44
GEA-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Halten
Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der GEA-Aktie durch DZ BANK.
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Gea von 63 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Wir haben unsere Schätzungen unverändert gelassen", schrieb Thorsten Reigber am Dienstag in seinem Resümee zum soliden Quartalsbericht. Er passte aber den risikofreien Zins in seinem Bewertungsmodell an.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die GEA-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die GEA-Aktie wies um 13:10 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 56.35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 78’016 GEA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 büsste die Aktie um 0.3 Prozent ein.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 12:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 12:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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