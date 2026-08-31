GEA-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Die GEA-Aktie wurde im August 2026 von 10 Analysten unter die Lupe genommen.

5 Experten empfehlen die GEA-Aktie zu kaufen, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 70,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 2,80 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von GEA in Höhe von 67,20 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 64,00 EUR -4,76 13.08.2026 Deutsche Bank AG 76,00 EUR 13,10 11.08.2026 Barclays Capital 70,00 EUR 4,17 11.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 74,00 EUR 10,12 11.08.2026 Warburg Research 64,00 EUR -4,76 11.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 67,50 EUR 0,45 11.08.2026 RBC Capital Markets 74,00 EUR 10,12 10.08.2026 RBC Capital Markets 73,00 EUR 8,63 10.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 64,50 EUR -4,02 10.08.2026 RBC Capital Markets 73,00 EUR 8,63 05.08.2026

Redaktion finanzen.ch