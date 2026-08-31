GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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31.08.2026 18:00:38
GEA-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Das sind die Analysten-Einschätzungen der GEA-Aktie im vergangenen Monat.
Die GEA-Aktie wurde im August 2026 von 10 Analysten unter die Lupe genommen.
5 Experten empfehlen die GEA-Aktie zu kaufen, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 70,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 2,80 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von GEA in Höhe von 67,20 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|64,00 EUR
|-4,76
|13.08.2026
|Deutsche Bank AG
|76,00 EUR
|13,10
|11.08.2026
|Barclays Capital
|70,00 EUR
|4,17
|11.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|74,00 EUR
|10,12
|11.08.2026
|Warburg Research
|64,00 EUR
|-4,76
|11.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|67,50 EUR
|0,45
|11.08.2026
|RBC Capital Markets
|74,00 EUR
|10,12
|10.08.2026
|RBC Capital Markets
|73,00 EUR
|8,63
|10.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|64,50 EUR
|-4,02
|10.08.2026
|RBC Capital Markets
|73,00 EUR
|8,63
|05.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|13.08.26
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|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|GEA Equal Weight
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