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Aktie bewertet 06.10.2026 14:37:44

GEA-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight

GEA-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight

Barclays Capital-Analyst Timothy Lee hat eine ausführliche Untersuchung des GEA-Papiers durchgeführt.

GEA
63.90 CHF 1.34%
Kaufen Verkaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Gea von 78 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Jüngste Aussagen des Managements liessen keine nachlassende Nachfrage erkennen, schrieb Timothy Lee in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen. Er rechnet mit einem weiteren zehnprozentigen organischen Auftragswachstum, welches einen leichten Rückgang beim organischen Umsatzwachstum kompensieren sollte. Die Aktie sei eine defensive Wette ausserhalb des KI-Bereichs mit Potenzial für das Wachstum und die Margen.

Aktieninformation im Fokus: Die GEA-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Um 14:21 Uhr sprang die GEA-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1.4 Prozent auf 68.45 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 15.41 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 79’159 GEA-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die GEA-Aktie um 21.1 Prozent zu. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2026 erfolgen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 15:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: GEA
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