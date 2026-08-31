GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: Anleger schicken GE Aerospace (ex General Electric) am Montagabend auf rotes Terrain

Um 20:26 Uhr rutschte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 337,09 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'682 Punkten steht. Das Tagestief markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 333,72 USD. Mit einem Wert von 338,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belief sich zuletzt auf 166'401 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 388,84 USD. Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 13,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 268,29 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 20,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 1,44 USD an GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,79 USD aus. Am 16.07.2026 hat GE Aerospace (ex General Electric) die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,26 USD gegenüber 1,89 USD im Vorjahresquartal. GE Aerospace (ex General Electric) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.35 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.02 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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