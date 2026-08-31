GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Montagnachmittag südwärts

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 336,82 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'665 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 334,37 USD aus. Bei 338,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 70'104 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

Am 07.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 388,84 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Am 03.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 268,29 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,79 USD, nach 1,44 USD im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte GE Aerospace (ex General Electric) am 16.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,26 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 13.35 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.02 Mrd. USD umgesetzt.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GE Aerospace (ex General Electric) einen Gewinn von 7,92 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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