GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Freitagabend in Rot

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 301,49 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'557 Punkten notiert. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie sank bis auf 300,00 USD. Bei 310,50 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 318'542 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 388,84 USD erreichte der Titel am 07.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 268,96 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,81 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GE Aerospace (ex General Electric) 1,44 USD aus. Am 20.10.2026 legte GE Aerospace (ex General Electric) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,02 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.18 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.12 Mrd. USD ausgewiesen.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz für Q4 2026 wird am 21.01.2027 erwartet. Am 25.01.2028 wird GE Aerospace (ex General Electric) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn in Höhe von 8,17 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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