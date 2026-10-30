|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.10.2026 16:29:00
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,5 Prozent auf 305,25 USD.
Der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 305,25 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'610 Punkten realisiert. Der Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 304,67 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 310,50 USD. Der Tagesumsatz der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belief sich zuletzt auf 159'336 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 388,84 USD erreichte der Titel am 07.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 268,96 USD fiel das Papier am 23.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem GE Aerospace (ex General Electric) seine Aktionäre 2025 mit 1,44 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,81 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GE Aerospace (ex General Electric) am 20.10.2026. Das EPS wurde auf 2,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,02 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 14.12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 12.18 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.01.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.01.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric) ein EPS in Höhe von 8,17 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie
SAFRAN-Aktie dennoch unter Druck: Triebwerksbauer verbucht kräftiges Plus im Sommer
GE Aerospace-Aktie dennoch tiefer: Gewinnziele für 2026 angehoben
Jim Cramer warnt vor KI-Konzentration und nennt Alternativaktien zu NVIDIA
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu GE Aerospace (ex General Electric)
Analysen zu GE Aerospace (ex General Electric)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.