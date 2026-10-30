GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag mit Abschlägen

Der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 305,25 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'610 Punkten realisiert. Der Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 304,67 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 310,50 USD. Der Tagesumsatz der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belief sich zuletzt auf 159'336 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 388,84 USD erreichte der Titel am 07.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 268,96 USD fiel das Papier am 23.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem GE Aerospace (ex General Electric) seine Aktionäre 2025 mit 1,44 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,81 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GE Aerospace (ex General Electric) am 20.10.2026. Das EPS wurde auf 2,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,02 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 14.12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 12.18 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.01.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.01.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric) ein EPS in Höhe von 8,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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