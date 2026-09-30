GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Mittwochabend schwächer

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 314,25 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'692 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 312,25 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 317,89 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien beläuft sich auf 220'377 Stück.

Bei einem Wert von 388,84 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Am 23.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 268,96 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie derzeit noch 14,41 Prozent Luft nach unten.

Nachdem GE Aerospace (ex General Electric) seine Aktionäre 2025 mit 1,44 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,79 USD je Aktie ausschütten. GE Aerospace (ex General Electric) liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,26 USD, nach 1,89 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,10 Prozent auf 13.35 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.02 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric).

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn in Höhe von 7,91 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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