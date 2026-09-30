GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) fällt am Mittwochnachmittag

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 313,58 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'709 Punkten notiert. Bei 312,25 USD markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 317,89 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 83'551 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 388,84 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 24,00 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 268,96 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2026). Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 16,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,79 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GE Aerospace (ex General Electric) 1,44 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GE Aerospace (ex General Electric) am 16.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 2,26 USD gegenüber 1,89 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.02 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.35 Mrd. USD ausgewiesen.

GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric) im Jahr 2026 7,91 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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