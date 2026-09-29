GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Dienstagabend nordwärts

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 318,79 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'669 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 323,95 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 318,87 USD. Bisher wurden heute 243'622 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 388,84 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Kursplus von 21,97 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2026 auf bis zu 268,96 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie derzeit noch 15,63 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,44 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,79 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Am 16.07.2026 legte GE Aerospace (ex General Electric) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,26 USD gegenüber 1,89 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat GE Aerospace (ex General Electric) 13.35 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.02 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der GE Aerospace (ex General Electric)-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric) ein EPS in Höhe von 7,91 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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