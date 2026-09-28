GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Abend mit roten Vorzeichen

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 2,7 Prozent auf 318,30 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'698 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 315,62 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 321,03 USD. Zuletzt wechselten via New York 325'407 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

Am 07.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 388,84 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 18,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2026 bei 268,96 USD. Mit Abgaben von 15,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,44 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,79 USD aus. Am 16.07.2026 legte GE Aerospace (ex General Electric) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GE Aerospace (ex General Electric) ein EPS von 1,89 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,10 Prozent auf 13.35 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.02 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von GE Aerospace (ex General Electric) wird am 20.10.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

In der GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 9,10 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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