GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von GE Aerospace (ex General Electric)

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 321,70 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'706 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 315,62 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 321,03 USD. Zuletzt wurden via New York 115'653 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2026 markierte das Papier bei 388,84 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,87 Prozent könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2026 bei 268,96 USD. Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 16,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im Vorjahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,44 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte GE Aerospace (ex General Electric) am 16.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,89 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GE Aerospace (ex General Electric) einen Umsatz von 11.02 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 20.10.2026 präsentieren. GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GE Aerospace (ex General Electric) einen Gewinn von 9,10 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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