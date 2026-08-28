GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Freitagabend auf rotem Terrain

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 0,1 Prozent auf 342,35 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'708 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 341,32 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 344,22 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 199'447 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Am 07.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 388,84 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 13,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2025 Kursverluste bis auf 268,29 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Verlust von 21,63 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,79 USD. Im Vorjahr erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre 1,44 USD je Wertpapier. Am 16.07.2026 legte GE Aerospace (ex General Electric) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GE Aerospace (ex General Electric) ein EPS von 1,89 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 13.35 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 11.02 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric) rechnen Experten am 26.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,92 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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