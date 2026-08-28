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28.08.2026 16:29:00

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag im Plus

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 343,14 USD.

GE Aerospace
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Um 16:28 Uhr wies die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 343,14 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'730 Punkten tendiert. Bei 345,61 USD erreichte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 344,22 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70'262 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 388,84 USD. Dieser Kurs wurde am 07.08.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 13,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 268,29 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 21,81 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,44 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,79 USD belaufen. GE Aerospace (ex General Electric) liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,26 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GE Aerospace (ex General Electric) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,89 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.35 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11.02 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie in Höhe von 7,92 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
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