Um 20:26 Uhr wies die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 323,94 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'297 Punkten steht. Bei 324,54 USD markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 322,38 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 537'738 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 388,84 USD erreichte der Titel am 07.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 20,03 Prozent Plus fehlen der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 268,96 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 20,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem GE Aerospace (ex General Electric) seine Aktionäre 2025 mit 1,44 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,82 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GE Aerospace (ex General Electric) am 20.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,02 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,90 Prozent auf 14.12 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von GE Aerospace (ex General Electric) wird am 21.01.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 25.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric).

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,15 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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