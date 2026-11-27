Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 320,46 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'244 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 322,38 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 322,38 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien beläuft sich auf 73'491 Stück.

Bei 388,84 USD erreichte der Titel am 07.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Am 23.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 268,96 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,44 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,82 USD. GE Aerospace (ex General Electric) liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,02 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12.18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 21.01.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 25.01.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,15 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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