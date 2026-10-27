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27.10.2026 20:27:13
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) präsentiert sich am Dienstagabend stärker
Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,4 Prozent auf 298,30 USD zu.
Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 3,4 Prozent im Plus bei 298,30 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'728 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 299,08 USD. Mit einem Wert von 290,92 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 466'994 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 07.08.2026 auf bis zu 388,84 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,35 Prozent könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 268,96 USD fiel das Papier am 23.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 9,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 1,44 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,81 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Am 20.10.2026 äusserte sich GE Aerospace (ex General Electric) zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,20 USD gegenüber 2,02 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,90 Prozent auf 14.12 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 21.01.2027 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von GE Aerospace (ex General Electric) rechnen Experten am 25.01.2028.
Den erwarteten Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,15 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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