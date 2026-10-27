GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag im Plus

Um 16:28 Uhr sprang die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 294,91 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'721 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bisher bei 295,32 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 290,92 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 210'226 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 388,84 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,85 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 268,96 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,44 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,81 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Am 20.10.2026 äusserte sich GE Aerospace (ex General Electric) zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 14.12 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.18 Mrd. USD umgesetzt.

Am 21.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.01.2028 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn in Höhe von 8,15 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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