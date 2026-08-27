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27.08.2026 20:27:13

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Donnerstagabend mit Abschlägen

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Donnerstagabend mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 343,26 USD abwärts.

GE Aerospace
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Der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 343,26 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'717 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 343,18 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 352,79 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien beläuft sich auf 196'112 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 388,84 USD. 13,28 Prozent Plus fehlen der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 268,29 USD erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 27,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,44 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,79 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GE Aerospace (ex General Electric) am 16.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,26 USD gegenüber 1,89 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.35 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11.02 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric).

In der GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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