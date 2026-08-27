GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbussen

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 346,09 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'713 Punkten liegt. Bei 344,68 USD markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 352,79 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 69'197 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Bei einem Wert von 388,84 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Bei 268,29 USD fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,79 USD, nach 1,44 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GE Aerospace (ex General Electric) am 16.07.2026. Das EPS wurde auf 2,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.35 Mrd. USD im Vergleich zu 11.02 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 20.10.2026 präsentieren. Am 26.10.2027 wird GE Aerospace (ex General Electric) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,92 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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