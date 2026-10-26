GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Montagabend gesucht

Im New York-Handel gewannen die GE Aerospace (ex General Electric)-Papiere um 20:26 Uhr 1,1 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'679 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 290,67 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 286,66 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 350'581 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 388,84 USD erreichte der Titel am 07.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 34,58 Prozent Plus fehlen der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 268,96 USD fiel das Papier am 23.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,91 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,44 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,81 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte GE Aerospace (ex General Electric) am 16.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,02 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 13.35 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.18 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.01.2027 vorlegen. Am 25.01.2028 wird GE Aerospace (ex General Electric) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric) ein EPS in Höhe von 8,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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