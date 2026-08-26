GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) zeigt sich am Mittwochabend freundlich

Um 20:26 Uhr sprang die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 353,78 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'673 Punkten notiert. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 356,38 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 351,78 USD. Zuletzt wechselten 182'281 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (388,84 USD) erklomm das Papier am 07.08.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 267,70 USD. Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 24,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,44 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,79 USD. Am 16.07.2026 legte GE Aerospace (ex General Electric) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,26 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat GE Aerospace (ex General Electric) 13.35 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.02 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von GE Aerospace (ex General Electric) wird am 20.10.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der GE Aerospace (ex General Electric)-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

In der GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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