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GE Aerospace Aktie 112258433 / US3696043013

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26.08.2026 16:29:00

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Mittwochnachmittag im Aufwind

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Mittwochnachmittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Zuletzt stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 355,24 USD.

GE Aerospace
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Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 355,24 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'669 Punkten notiert. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 356,12 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 351,78 USD. Zuletzt wechselten 85'947 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

Am 07.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 388,84 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 267,70 USD. Dieser Wert wurde am 27.08.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 24,64 Prozent sinken.

GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,44 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,79 USD aus. GE Aerospace (ex General Electric) gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,26 USD. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.35 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11.02 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 26.10.2027 wird GE Aerospace (ex General Electric) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric) ein EPS in Höhe von 7,92 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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