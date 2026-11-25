Um 20:26 Uhr ging es für das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 318,43 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'184 Punkten notiert. Bei 318,50 USD erreichte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 310,53 USD. Zuletzt wechselten 179'811 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

Am 07.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 388,84 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2026 Kursverluste bis auf 268,96 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,54 Prozent könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,44 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,82 USD ausgeschüttet werden. GE Aerospace (ex General Electric) liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GE Aerospace (ex General Electric) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,02 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.12 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz für Q4 2026 wird am 21.01.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von GE Aerospace (ex General Electric) rechnen Experten am 25.01.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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