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25.11.2026 16:29:00
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 310,32 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,4 Prozent auf 310,32 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 6'998 Punkten realisiert. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 306,20 USD ab. Den New York-Handel startete das Papier bei 310,53 USD. Bisher wurden heute 81'434 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 388,84 USD erreichte der Titel am 07.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Kursplus von 25,30 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 268,96 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2026). Mit einem Kursverlust von 13,33 Prozent würde die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 1,44 USD an GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,82 USD aus. Am 20.10.2026 legte GE Aerospace (ex General Electric) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 USD gegenüber 2,02 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.12 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 12.18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz für Q4 2026 wird am 21.01.2027 erwartet. Schätzungsweise am 25.01.2028 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric) ein EPS in Höhe von 8,15 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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