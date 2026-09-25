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GE Aerospace Aktie 112258433 / US3696043013

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25.09.2026 20:27:13

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Abend mit grünen Vorzeichen

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Abend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die GE Aerospace (ex General Electric)-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

GE Aerospace
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Die Aktionäre schickten das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 2,1 Prozent auf 326,48 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'742 Punkten notiert. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie zog in der Spitze bis auf 329,00 USD an. Bei 321,90 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 241'030 Stück gehandelt.

Am 07.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 388,84 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Am 23.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 268,96 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,44 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,79 USD ausgeschüttet werden. Am 16.07.2026 äusserte sich GE Aerospace (ex General Electric) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,89 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 13.35 Mrd. USD gegenüber 11.02 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 20.10.2026 präsentieren. Am 26.10.2027 wird GE Aerospace (ex General Electric) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 9,10 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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