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25.09.2026 16:29:00

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Nachmittag fester

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von GE Aerospace (ex General Electric). Die Aktionäre schickten das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 321,89 USD.

GE Aerospace
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Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 321,89 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'708 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 324,10 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 321,90 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 75'053 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Bei 388,84 USD markierte der Titel am 07.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2026 (268,96 USD). Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 19,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,79 USD, nach 1,44 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GE Aerospace (ex General Electric) am 16.07.2026. Das EPS wurde auf 2,26 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat GE Aerospace (ex General Electric) im vergangenen Quartal 13.35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GE Aerospace (ex General Electric) 11.02 Mrd. USD umsetzen können.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 9,10 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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