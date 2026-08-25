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25.08.2026 20:27:13

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) legt am Abend zu

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) legt am Abend zu

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 347,11 USD zu.

GE Aerospace
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Um 20:26 Uhr wies die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 347,11 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'667 Punkten steht. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie legte bis auf 348,65 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 347,74 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 166'797 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Am 07.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 388,84 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.08.2025 (266,56 USD). Abschläge von 23,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,44 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,79 USD belaufen. GE Aerospace (ex General Electric) veröffentlichte am 16.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.35 Mrd. USD – ein Plus von 21,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GE Aerospace (ex General Electric) 11.02 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,92 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
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