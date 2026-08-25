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25.08.2026 16:29:00

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Dienstagnachmittag höher

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Dienstagnachmittag höher

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 346,97 USD.

GE Aerospace
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Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 346,97 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'668 Punkten tendiert. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie legte bis auf 348,65 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 347,74 USD. Zuletzt wechselten 68'186 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 388,84 USD. Dieser Kurs wurde am 07.08.2026 erreicht. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 10,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.08.2025 (266,56 USD). Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 30,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,44 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,79 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GE Aerospace (ex General Electric) am 16.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat GE Aerospace (ex General Electric) im vergangenen Quartal 13.35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GE Aerospace (ex General Electric) 11.02 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,92 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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