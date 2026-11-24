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24.11.2026 20:27:13
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) wird am Dienstagabend ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 317,63 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,1 Prozent auf 317,63 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'204 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bisher bei 312,40 USD. Bei 319,73 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 211'881 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (388,84 USD) erklomm das Papier am 07.08.2026. 22,42 Prozent Plus fehlen der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 268,96 USD fiel das Papier am 23.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 18,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,44 USD an GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,82 USD. GE Aerospace (ex General Electric) gewährte am 20.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,20 USD gegenüber 2,02 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.12 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 12.18 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
GE Aerospace (ex General Electric) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 21.01.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte GE Aerospace (ex General Electric) möglicherweise am 25.01.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,15 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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