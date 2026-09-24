GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: Anleger greifen bei GE Aerospace (ex General Electric) am Abend zu

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 322,00 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'707 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 323,06 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 317,54 USD. Von der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 226'927 Stück gehandelt.

Bei 388,84 USD erreichte der Titel am 07.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2026 (268,96 USD). Abschläge von 16,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,44 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,79 USD belaufen. Am 16.07.2026 lud GE Aerospace (ex General Electric) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GE Aerospace (ex General Electric) ein EPS von 1,89 USD je Aktie vermeldet. GE Aerospace (ex General Electric) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.35 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.02 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

GE Aerospace (ex General Electric) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn in Höhe von 9,10 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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