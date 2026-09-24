GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Donnerstagnachmittag fester

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 320,31 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'689 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 320,75 USD. Bei 317,54 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 69'996 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gehandelt.

Am 07.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 388,84 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Kursplus von 21,39 Prozent wieder erreichen. Am 23.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 268,96 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,44 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,79 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GE Aerospace (ex General Electric) am 16.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 13.35 Mrd. USD gegenüber 11.02 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von GE Aerospace (ex General Electric) wird am 20.10.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 9,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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