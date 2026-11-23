Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 320,74 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'252 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 323,29 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 320,58 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 308'664 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

Am 07.08.2026 markierte das Papier bei 388,84 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Kursplus von 21,23 Prozent wieder erreichen. Am 23.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 268,96 USD ab. Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 16,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,44 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,82 USD belaufen. Am 20.10.2026 legte GE Aerospace (ex General Electric) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 2,02 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.12 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GE Aerospace (ex General Electric) einen Umsatz von 12.18 Mrd. USD eingefahren.

GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 21.01.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.01.2028 erwartet.

Experten taxieren den GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,15 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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