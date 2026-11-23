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23.11.2026 16:29:00
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) macht am Montagnachmittag Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 318,48 USD zu.
Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 318,48 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'285 Punkten notiert. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie zog in der Spitze bis auf 321,23 USD an. Bei 320,58 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 127'944 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.
Am 07.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 388,84 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 18,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 268,96 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 15,55 Prozent könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,44 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,82 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GE Aerospace (ex General Electric) am 20.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,02 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 14.12 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 21.01.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 25.01.2028.
Den erwarteten Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,15 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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