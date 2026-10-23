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23.10.2026 20:27:13

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Abend mit negativen Vorzeichen

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 287,42 USD abwärts.

GE Aerospace
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Um 20:26 Uhr rutschte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie in der New York-Sitzung um 2,1 Prozent auf 287,42 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'632 Punkten notiert. Im Tief verlor die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 278,74 USD. Bei 284,06 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 617'080 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 388,84 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 35,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 268,96 USD am 23.04.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,81 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GE Aerospace (ex General Electric) 1,44 USD aus. Am 16.07.2026 lud GE Aerospace (ex General Electric) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,02 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.35 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 12.18 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 21.01.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 25.01.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric) ein EPS in Höhe von 8,12 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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