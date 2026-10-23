GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Freitagnachmittag mit Kurseinbussen

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 3,2 Prozent auf 284,01 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'613 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 278,74 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 284,06 USD. Bisher wurden heute 222'584 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 388,84 USD erreichte der Titel am 07.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2026 auf bis zu 268,96 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Zuletzt erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,44 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,81 USD aus. Am 16.07.2026 äusserte sich GE Aerospace (ex General Electric) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 2,02 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GE Aerospace (ex General Electric) einen Umsatz von 12.18 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.01.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 25.01.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,12 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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