GE Aerospace Aktie 112258433 / US3696043013
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22.09.2026 20:27:13
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von GE Aerospace (ex General Electric)
Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 318,63 USD.
Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 318,63 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'772 Punkten liegt. Bei 314,45 USD markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 322,09 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 190'151 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.
Am 07.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 388,84 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,03 Prozent hinzugewinnen. Am 23.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 268,96 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,59 Prozent könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,44 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,79 USD ausgeschüttet werden. Am 16.07.2026 hat GE Aerospace (ex General Electric) die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,89 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 13.35 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.02 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 20.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn in Höhe von 9,10 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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