GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: Anleger schicken GE Aerospace (ex General Electric) am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Um 16:28 Uhr ging es für die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 316,94 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'768 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 316,78 USD. Mit einem Wert von 322,09 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 97'724 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (388,84 USD) erklomm das Papier am 07.08.2026. Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 22,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2026 (268,96 USD). Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 17,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im Vorjahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,44 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GE Aerospace (ex General Electric) am 16.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.02 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.35 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 20.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass GE Aerospace (ex General Electric) im Jahr 2027 9,10 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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