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21.09.2026 20:27:13

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Abend mit grünen Vorzeichen

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Abend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 320,57 USD.

GE Aerospace
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,0 Prozent auf 320,57 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'768 Punkten liegt. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 322,12 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 317,54 USD. Zuletzt wurden via New York 210'047 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 388,84 USD erreichte der Titel am 07.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,30 Prozent. Am 23.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 268,96 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Nachdem GE Aerospace (ex General Electric) seine Aktionäre 2025 mit 1,44 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,79 USD je Aktie ausschütten. GE Aerospace (ex General Electric) liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.35 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11.02 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 9,10 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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