Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’957 1.2%  SPI 19’782 1.4%  Dow 51’960 0.5%  DAX 25’574 1.1%  Euro 0.9417 -0.3%  EStoxx50 6’318 1.3%  Gold 4’350 -0.7%  Bitcoin 70’580 5.7%  Dollar 0.8211 -0.2%  Öl 100.1 -3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998On113454047Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ams-OSRAM-Aktie +20 Prozent: Produkt- und KI-Neuigkeiten entfachen Euphorie bei Anlegern
Schafft KI bessere Investment-Entscheidungen bei Aktien? Bridgewater liefert Antworten
Partners Group-Aktie gewinnt: Konzern erwägt offenbar 800-Mio-Fortführungsfonds für Private Credit
Nestlé-Aktie und Roche-Aktie: Keine Steuerung nach kurzfristigen Aktienkursbewegungen - So reagieren die Valoren
Mercedes-Benz-Aktie tiefer:: Hohe Kosten belasten - Werksschliessungen drohen
Suche...
ETF Sparplan

GE Aerospace Aktie 112258433 / US3696043013

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.09.2026 16:29:00

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 314,17 USD an der Tafel.

GE Aerospace
261.37 CHF 1.15%
Kaufen Verkaufen

Mit einem Kurs von 314,17 USD zeigte sich die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie im New York-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'721 Punkten tendiert. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 317,56 USD aus. Bei 313,88 USD markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 317,54 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 73'165 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 388,84 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,77 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2026 bei 268,96 USD. Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 16,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im Vorjahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,44 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. GE Aerospace (ex General Electric) liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,26 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.35 Mrd. USD im Vergleich zu 11.02 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,10 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie

US-Energieminister: Öl-Deals mit Venezuela sind 'historisch'

GE Aerospace-Aktie unter Druck: Rekordquartal reicht Investoren nicht aus

Wolfspeed-Aktie fällt: Ist die Spekulationsrally endgültig vorbei?


Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu GE Aerospace (ex General Electric)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten