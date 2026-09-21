GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Mit einem Kurs von 314,17 USD zeigte sich die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie im New York-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'721 Punkten tendiert. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 317,56 USD aus. Bei 313,88 USD markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 317,54 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 73'165 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 388,84 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,77 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2026 bei 268,96 USD. Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 16,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im Vorjahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,44 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. GE Aerospace (ex General Electric) liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,26 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.35 Mrd. USD im Vergleich zu 11.02 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,10 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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