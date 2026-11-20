Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 313,20 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 6'982 Punkten steht. Das Tagestief markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 310,98 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 319,19 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 515'636 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 388,84 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie derzeit noch 24,15 Prozent Luft nach oben. Am 23.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 268,96 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Nach 1,44 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,82 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. GE Aerospace (ex General Electric) veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,02 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 14.12 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz für Q4 2026 wird am 21.01.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 25.01.2028.

In der GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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