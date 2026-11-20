Die Aktionäre schickten das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 316,84 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'110 Punkten liegt. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 316,81 USD ab. Bei 319,19 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 344'347 Stück gehandelt.

Am 07.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 388,84 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 18,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2026 Kursverluste bis auf 268,96 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 15,11 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,82 USD, nach 1,44 USD im Jahr 2025. GE Aerospace (ex General Electric) veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,02 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.12 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von GE Aerospace (ex General Electric) wird am 21.01.2027 gerechnet. Am 25.01.2028 wird GE Aerospace (ex General Electric) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie in Höhe von 8,16 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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